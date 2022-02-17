РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. В микрорайоне Барыбино Домодедова к июню 2024 года планируют построить новую школу на 550 мест, старое здание образовательного учреждения снесут, сообщил заместитель начальника управления образования администрации городского округа Алексей Кузьминский.

Глава Домодедова Михаил Ежокин провел в четверг в своих соцсетях прямой эфир, посвященный вопросам строительства и капитального ремонта учреждений образования в округе.

«Микрорайон Барыбино, школа на 550 мест. В этом году работы уже начнутся по территории, а планируемый срок ввода в эксплуатацию – июнь 2024 года», – сказал Кузьминский.

Отдельно будет прорабатываться вопрос, где будут учиться дети, обучающиеся в старом здании школы, если работы пройдут во время учебного года. Предварительно планируется, что это будет Ильинская школа.

Посмотреть запись прямого эфира можно на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».