РИАМО - 17 фев. ООО «Вертикаль» по решению УФАС Подмосковья было привлечено к административной ответственности за невыполнение предписания. Компания должна выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления.

Компания «Вертикаль» злоупотребила доминирующим положением на рынке услуг по передаче электроэнергии в границах присоединенных сетей и ущемила интересы ООО «ПромАльянс» через неправомерное составление актов о бездоговорном потреблении электрической энергии.

Региональное УФАС рассмотрело дело и выдало компании предписание о прекращении нарушения антимонопольной деятельности. Общество должно было в 3-дневный срок подтвердить документально исполнение предписания, однако это условие не было выполнено.

Арбитражный суд Москвы поддержал решение УФАС Подмосковья о привлечении компании к административной ответственности и штрафе.