РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. В подмосковном Домодедове 4 школы в текущем году присоединятся к программе «Открытый школьный стадион», сообщил заместитель начальника управления образования администрации городского округа Алексей Кузьминский.

Глава Домодедова Михаил Ежокин провел в четверг в своих соцсетях прямой эфир, посвященный вопросам строительства и капитального ремонта учреждений образования в округе.

«У нас 4 школы в этом году присоединятся к проекту «Открытый школьный стадион». Он подразумевает допуск граждан на территорию учреждения в свободное от обучения время для того, чтобы они могли заниматься физкультурой и спортом, в том числе готовиться к сдаче норм ГТО. 4 млн рублей бюджет городского округа Домодедово выделяет на установку ограждения между основной территорией школы и спортивным ядром, и нам необходимо будет установить камеры системы «Безопасный регион», - сказал Кузьминский.

Проект запустят до 1 июня. В программу вошли школы №№4, 9 и 10, гимназия №5.

Посмотреть запись прямого эфира можно на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».