РИАМО - 17 фев. В Москве за минувшие сутки было госпитализировано 955 человек с Covid-19, что на 7,8% меньше, чем днем ранее (1036), следует из данных столичного оперштаба.

К аппаратам ИВЛ в московских больницах подключены 602 Covid‑пациента. В городе за сутки выявлено 9 705 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки в Москве умерли 85 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, выздоровели 42 439 человек.

За все время пандемии в городе выявили 2 642 619 случаев заражения Сovid-19. Общее число выздоровевших составляет 2 324 231 человек, скончались 40 358 пациента.

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