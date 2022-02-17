РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. Детский сад в микрорайоне Южный подмосковного Домодедова введут в эксплуатацию в мае 2022 года, сообщил заместитель начальника управления образования администрации городского округа Алексей Кузьминский.

Глава Домодедова Михаил Ежокин провел в четверг в своих соцсетях прямой эфир, посвященный вопросам строительства и капитального ремонта учреждений образования в округе.

«Там (в микрорайоне Южный – ред.) уже начались работы по достройке детского сада, его планируется ввести в эксплуатацию в мае этого года», – сказал Кузьминский.

В июне 2022 года в эксплуатацию планируют сдать детский сад в ЖК «Домодедово Парк». Школу в микрорайоне Южный планируют сдать в сентябре 2023 года.

Посмотреть запись прямого эфира можно на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».