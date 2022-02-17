РИАМО - 17 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил парк «Пехорка» в Балашихе, где ему представили доклад о дальнейшем благоустройстве. Об сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2022 году в парке «Пехорка» оборудуют зоны отдыха вдоль реки на территории Горенского лесничества и входные группы, сделают еще комфортнее набережную. Появятся детская площадка, беговые дорожки. Для безопасности отдыхающих будут установлены камеры видеонаблюдения.

«Пехорка» была одним из первых парков в Подмосковье, который мы благоустроили по новому стандарту: освещение, комфортные тропинки, кафе, велодорожки. Отдых в парках востребован среди жителей. Только за январь этого года «Пехорку» посетило почти 170 тыс. человек. В этом году мы благоустроим вторую часть парка – почти такую же по размеру территорию», - отметил Воробьев.

Поэтапно - в 2017 и 2018 годах здесь сделали спортивные и танцевальную площадки, открыли кафе, лодочную станцию. Сегодня в обновленную зону отдыха приходят погулять с детьми, поиграть в баскетбол, волейбол, настольный теннис или покататься на коньках. «Пехорка» - победитель конкурса «Парки Подмосковья» 2018 года.

Сейчас в регионе насчитывается 183 парка культуры и отдыха, в 2014-м их было всего 25. За последние 5 лет их площадь выросла в 2 раза, а посещаемость достигла 24 млн человек в год.

В Московской области также продолжают программу по созданию парков в лесах – за 2 года благоустроят 19, один из них - Ольгинский лесопарк в Балашихе. По запросам жителей на территории будут проводить культурные мероприятия, фестивали и соревнования. Для удобства в местах отдыха организуют парковки, кафе и закусочные, а также прогулочные дорожки с лавочками и освещением.