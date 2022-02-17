РИАМО - 17 фев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил известного хоккеиста Сергея Мозякина провести мастер-класс для юных спортсменов из Балашихи на новой ледовой арене «Пехорка».

Юные хоккеисты на встрече с губернатором попросили его пригласить к ним на тренировку известного спортсмена. В их числе дети назвали хоккеиста Александра Овечкина.

«Мы кого-нибудь пригласим, ладно? <...> Овечкин же играет сейчас. Давайте Сергея Мозякина попросим? Он очень талантливый парень», — сказал Воробьев.

В сторис в своем Instagram-аккаунте губернатор обратился к хоккеисту, отметив его аккаунт и написав: «Сергей, ребята тебя ждут!»

В сентябре прошлого года в Балашихе появилась новая ледовая арена «Пехорка», которая была построена на средства инвестора за рекордно короткие сроки.

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Ребята из школы Олимпийского резерва Юрия Ляпкина — 250 детей — занимаются хоккеем бесплатно. Самым маленьким 7-8 лет. Кроме того, есть и частная школа фигурного катания. Дети тренируются по 6 дней в неделю, а для всех жителей работает прокат коньков. Для льготников имеются скидки.