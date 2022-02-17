РИАМО - 17 фев. МФЦ Московской области начали оказывать больший спектр услуг, предоставляемых Пенсионным фондом России. Также были сокращены сроки предоставления услуги, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Сейчас жителям ПФР предоставляет пособия и компенсации, которые раньше назначались и выплачивались органами соцзащиты. Подать заявление на получение выплат можно в любом МФЦ Подмосковья.

«Чтобы жители могли получить необходимые услуги быстро и удобно, МФЦ Подмосковья расширили действующее соглашение о взаимодействии с отделением Пенсионного фонда региона. Теперь обратиться с заявлением о назначении положенных пособий можно в любой удобный офис МФЦ», – заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Выплаты военнослужащим и членам их семей, гражданам, которые подверглись воздействию радиоактивного излучения, семьям с детьми и инвалидам ранее назначали и выплачивали органы соцзащиты. Теперь за ними можно обратиться в подмосковные МФЦ.

Кроме того, в центрах «Мои документы» региона можно оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие по беременности и родам, пособия при рождении ребенка и меры соцпомощи пострадавшим от радиации.

Также за пособиями и компенсациями могут обратиться семьи умерших военных и сотрудников силовых органов.

С начала 2022 года сотрудники центров «Мои документы» приняли 524 обращения по мерам соцподдержки, переданным в ПФР. Чаще всего граждане обращаются за услугами для семей с детьми – за ними граждане обратились 402 раза.

Также жители часто обращались за компенсационными выплатами в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных услуг членам семей погибших военнослужащих и компенсациями страховых премий по договору ОСАГО для инвалидов.

Уже назначенные пособия переоформлять не требуется, средства из ПФР поступят автоматически. Если же выплаты еще не назначены, за ними следует обратиться в МФЦ. Условия для подачи заявлений не изменились, назначение занимает от 5 до 10 рабочих дней.