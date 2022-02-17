РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. В Домодедове выявили 5 территорий, на которых существует серьезная необеспеченность местами в детсадах, сообщил заместитель начальника управления образования администрации городского округа Алексей Кузьминский.

Глава Домодедова Михаил Ежокин провел в четверг в своих соцсетях прямой эфир, посвященный вопросам строительства и капитального ремонта учреждений образования в округе.

«У нас есть 5 территорий, где существует достаточно серьезная необеспеченность местами в наших учреждениях (дошкольного образования – ред.). Это ЖК «Домодедово Парк», микрорайоны центральный, Южный, Северный и Западный», – сказал Кузьминский.

Он отметил, что проблему частично поможет решить введение в 2022 году 2 детских садов – это здание бывшего «Дом Банка» на улице Советской, 19 и здание банка «Возрождение» на Каширском шоссе, 54А.

«После введения в режим функционирования данных объектов, очередь останется только в ЖК «Домодедово Парк» по детям от 1,5 до 3 лет – 150 мест составит нехватка; по микрорайону Центральный – только для детей той же возрастной категории 393 места», – отметил Кузьминский.

Дети от 3 до 7 лет на этих двух территориях будут обеспечены местами.

«По микрорайонам города Домодедова – Южный, Северный, Западный – также будет нехватка мест. По этим микрорайонам тем детям, которые не смогут через систему быть зачислены в детские сады по месту проживания, продолжится практика предоставления альтернативных мест в других детских садах», – заключил Кузьминский.

Он отметил, что по данным на 1 сентября 2021 года, в группах кратковременного пребывания было 120 свободных мест в микрорайоне Северный, 200 мест – в Западном.

Посмотреть запись прямого эфира можно на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».