РИАМО - 17 фев. Более 400 заявлений подали собственники аварийного жилья в Подмосковье на получение денежного сертификата. Подать заявление можно до 15 марта, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Всего до конца 2023 года по нацпроекту предстоит переселить более 15 тыс. человек, 277 тыс. кв. м аварийного жилья. Речь идет о тех домах, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

«В 2022 году мы должны расселить 68 тыс. кв. м жилья. Мы считаем, что можем достичь за год 100 тыс. кв. м жилья. <...> На сегодняшний день собственниками аварийного жилья подано более 400 заявлений на получение сертификата. Это более 14 тыс. кв. м. Это произошло за неполные два месяца этого года», - сказал Локтев.

Он отметил, что подать заявление можно до 15 марта.

«Реализовать сертификат и получить жилье можно реально за один месяц, во время поиска нового жилья можно проживать в своем жилье», - заключил Локтев.

Коме того, граждан будут переселять в строящееся жилье. При этом в 2024 году начнется расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

По сертификату стоимость квадратного метра составляет 83,9 тыс. рублей. Минимальная площадь жилья, из расчета которой выплачиваются средства, составляет 33,5 кв. м. Получить сертификат могут собственники аварийных помещений, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в областную госпрограмму переселения.