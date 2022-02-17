РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. В Домодедове школьные и дошкольные образовательные учреждения посещает почти 40 тыс. детей, сообщил заместитель начальника управления образования администрации городского округа Домодедово Алексей Кузьминский.
Глава округа Михаил Ежокин провел в четверг в своих соцсетях прямой эфир, посвященный вопросам строительства и капитального ремонта учреждений образования в округе.
Посмотреть запись прямого эфира можно на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
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