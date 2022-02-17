РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. В Домодедове школьные и дошкольные образовательные учреждения посещает почти 40 тыс. детей, сообщил заместитель начальника управления образования администрации городского округа Домодедово Алексей Кузьминский.

Глава округа Михаил Ежокин провел в четверг в своих соцсетях прямой эфир, посвященный вопросам строительства и капитального ремонта учреждений образования в округе.

«Сейчас численность детского населения на территории городского округа Домодедово – тех детей, которые посещают наши образовательные организации, – составляет около 40 тыс. человек. Прирост примерно 20% за последние 5 лет», – сказал Кузьминский.

Посмотреть запись прямого эфира можно на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».