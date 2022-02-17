РИАМО - 17 фев. Февральские праздники стали сами востребованным периодом для отдыха среди россиян, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Спрос на февральские праздники выше, чем на прошлую и предыдущую неделю <…>. Туры с заездом 19 февраля, это буквально у нас суббота, и возвратом 24 февраля – пользуются у нас повышенным спросом, что неизбежно приводит к небольшому повышению цен на этот период», - рассказала Ломидзе.

Она добавила, что средняя стоимость отдыха на двоих составляет около 40 – 45 тыс. рублей по России и за рубежом. Наиболее продаваемые туристические пакеты на зарубежное направление в среднем составляет на двоих от 50 до 55 тыс. рублей.

Популярными направлениями на февральские праздники стали – Египет, ОАЭ, Доминикана, Сейшелы и Мальдивы.​