РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В микрорайоне Климовск Подольска собственников нежилых помещений могут оштрафовать за несвоевременную очистку кровли от снега и льда, так как влага портит фасад дома и проникает в квартиры над магазинами, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители дома №15 на проспекте 50 лет Октября отправили через интернет-портал жалобу о несвоевременной очистке кровли от снега и льда собственниками нежилых помещений, в которых расположены магазин «Голубая звезда» и «1000 мелочей». Из-за несвоевременной уборки снега с прилегающего к строению козырька крыши магазина с вывеской «1000 мелочей» происходит намокание капитальной стены многоквартирного дома. При температуре воздуха, близкой к нулю, намокают внутренние стены квартиры, при большом количестве осадков снег доходит до оконной рамы и тает, вода заливается в квартиру.

Квартира заявителя располагается на 2 этаже, на уровне окон у магазина расположены крыша и козырек, с которых не убрали снег. Это препятствует проникновению естественного освещения. Также при таянии снега влага разрушает фасад многокрвартирного дома и и попадает в жилое помещение.

Магазин «1000 мелочей» расположен в помещении бывшей жилой квартиры, и установка козырька не является нормативной для данного типа многоквартирных домов. Поэтому жители попросили проверить законность установки крыши и очистить ее от снега.

В соответствии с правилами благоустройства территории округа «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» юридические лица (индивидуальные предприниматели), физические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Подольска, должны обеспечивать содержание принадлежащих им объектов, а также прилегающих территорий.

«В адрес собственника объекта направлено письмо о необходимости очистки навеса над входной группой в магазин «1000 мелочей» от снежно-ледяных образований. В связи с непринятием мер собственником по устранению замечаний, информация передана в Административную комиссию муниципального образования. Процедура принятия мер Административной комиссией осуществляется в течение 2 месяцев», - сказал заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

За это время направляется извещение о необходимости прибытия нарушителя в Административную комиссию для выяснения обстоятельств совершения правонарушения, составляется протокол об административном правонарушении, назначается штраф.