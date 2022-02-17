РИАМО - 17 фев. С 18 января в рамках нового этапа программы туристического кешбэка россияне оплатили услуги для путешествий на 5 млрд рублей, показав очень активную динамику, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Она добавила, что активность россиян отметили в том числе туроператоры. С начала акции количество туристов, характерное для этого времени, выросло на 25%.
Оплатить услуги в рамках текущий этап программы туристического кешбэка можно до 12 апреля. А само путешествие должно состоятся до 1 июня. Максимально за 1 оплату можно вернуть 20 тыс. рублей. Кешбэк не распространяется на круизы.
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