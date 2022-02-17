РИАМО - 17 фев. С 18 января в рамках нового этапа программы туристического кешбэка россияне оплатили услуги для путешествий на 5 млрд рублей, показав очень активную динамику, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Мы видим, что кэшбэк пользуется большой любовью у наших туристов. По данным Ростуризма, приобретено <…> на 5 млрд рублей услуг, возврат составил порядка 1 млрд», - рассказала Ломидзе.

Она добавила, что активность россиян отметили в том числе туроператоры. С начала акции количество туристов, характерное для этого времени, выросло на 25%.

Оплатить услуги в рамках текущий этап программы туристического кешбэка можно до 12 апреля. А само путешествие должно состоятся до 1 июня. Максимально за 1 оплату можно вернуть 20 тыс. рублей. Кешбэк не распространяется на круизы.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>