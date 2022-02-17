РИАМО - 17 фев. В прошлом году более 10 млн россиян выезжали в путешествие за границу, главным образом туристы выбирали Турцию, Египет, ОАЭ, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Общее количество всех выехавших с туристическими целями - чуть более 10 млн, это на 45% меньше доковидных показателей. Больше 70% от этих 10 млн - это буквально 5 стран», - сказала Ломидзе.

Она добавила, что в прошлом году наибольшей популярностью у российских туристов пользовались Турция, Египет, Абхазия, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы.

В минувшие новогодние праздники россияне чаще всего выбирали для отдыха Египет, Кубу, Доминиканскую Республику, Турцию и Мальдивы.

«Зимние каникулы не удивили, оказались волне прогнозируемыми. Жалоб от туристов не оказалось. Любой турист, независимо от своих предпочтений, мог найти вариант отдыха», - подчеркнула Ломидзе.

Самыми популярными внутренними туристическими направлениями этой зимой стали Краснодарский и Ставропольский края, также у россиян востребованы все горнолыжные курорты страны.​

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