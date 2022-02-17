РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. За прошедшие сутки в Подольске выявили 98 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 35 961, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 4 065 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 908 666 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 933 человека. Выздоровели и выписались 749 702 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>