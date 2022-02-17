РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 фев. Фестиваль «Моя Армения» прошел в Королеве в школе №2 им. Михайлова - ассоциированной школе ЮНЕСКО, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Ежегодно в школе с 2016 года проводятся фестивали различных народов и культур. В этом году фестиваль посвящен Армении и учителю школы Светлане Аракелян, которой не стало в прошлом году.

В фестивале приняли участие представители армянской диаспоры, близкие родственники Светланы Аракелян, монах Троице-Сергиевой лавры, члены общественных организаций, сотрудники градообразующих предприятий.

«Мир на Земле невозможен без мирного диалога культур. Именно сохранение культур, языков, народов является миссией нашей школы и ЮНЕСКО. Мы рады приветствовать наших гостей на празднике», - сказал директор школы Оскар Латыпов.

В начале фестиваля гости провели брифинг, на котором пообщались о роли армянского народа в развитии России, о дружбе между народами, взаимодействии и диалоге.

После брифинга ученики школы и воспитанники детского сада показали гостям творческие номера, спели песни, рассказали стихи, показали спектакль по армянской народной сказке, а гости смогли попробовать блюда армянской кухни.