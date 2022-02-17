РИАМО - 17 фев. Штаб по вопросам ЖКХ продолжает работать в управлении Росреестра по Москве. За время его работы в столице зарегистрировали права собственности на 227 коммунальных сооружений, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С начала работы штаба специалистами Росреестра проделана значительная работа по учету и регистрации прав на объекты ЖКХ. Буквально за 2 месяца управлением были зарегистрированы права собственности различных служб города в отношении 227 коммунальных сооружений протяженностью 45,8 тыс. м», – сказал руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

Основная задача штаба – способствовать ускорению процесса регистрации прав и кадастрового учета объектов коммунальной инфраструктуры служб города.

«Работа штаба способствует ускорению темпов введения в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства: инженерных сетей, объектов водоотведения, дорожно-мостового хозяйства, других сооружений, обеспечивающих бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса», – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что это дает возможность работать над реализацией проектов, направленных на создание и развитие комфортной городской среды.

В 2021 году столичный Росреестр в рамках штаба поставил на кадастровый учет 10 участков земли, чья общая площадь превысила 143,4 тыс. кв. м. Также были внесены изменения в Единый реестр недвижимости по 30 производственным объектам.

Штаб по вопросам ЖКХ был создан в ноябре 2021 года по решению Бирюкова и Майданова. Его работа направлена на ускорение темпов постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты ЖКХ, водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей.