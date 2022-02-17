РИАМО - 17 фев. Очередной североатлантический циклон принесет в Московский регион дожди, порывистый ветер и перепады атмосферного давления. Влияние циклона «Иления» на погоду начнется в четверг и продлится до субботы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Под влиянием этого циклона в Москве и по области пройдут осадки, преимущественно в виде дождей, ожидается сильный порывистый ветер. Скорость его порывов будет достигать 12-17 метров в секунду, местами возможно образование гололедицы. Жителей региона ждет сильное и резкое понижение атмосферного давления», - сказал Леус в интервью радио Sputnik.

Синоптик отметил, что перечисленные изменения в погоде будут сопровождаться повышенной температурой воздуха – в регионе будет на 7-9 градусов теплее климатической нормы.

При этом атмосферное давление достигнет минимальных значений (на 23-25 единиц ниже нормы) в ночь с четверга на пятницу, после чего начнет активно повышаться.

Леус добавил, что влияние циклона «Иления» на Московский регион закончится в субботу, однако вслед за ним в столицу придет другой активный циклон из Атлантики, который также может спровоцировать непогоду.

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