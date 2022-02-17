РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Настоятель Никольского храма в подмосковном Подольске иерей Алексий Суриков поздравил детсадовцев со Сретением Господним, сообщается в группе «Никольский храм г. Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках подписанного договора о сотрудничестве настоятель Никольского храма Подольска посетил 16 февраля детский сад №45 «Колосок».

Педагоги и воспитанники подготовили праздничный концерт, посвященный Сретению Господню. Батюшка поздравил ребят и их родителей и пожелал всем духовного благополучия.

Сретение Господне считается одним из двунадесятых праздников. В этот день храмы заполняются верующими – прихожане стоят на праздничной службе, посвященной Деве Марии и младенцу Иисусу.