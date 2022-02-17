РИАМО - 17 фев. В 2022 году в Подмосковье по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» работы пройдут по 14 направлениям. Так, благоустройство выполнят в лесопарках, на пляжах, на территориях у ж/д станций и так далее, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Если говорить о планах на 2022 год, это 14 направлений. Это (девять - ред.) победителей конкурсов малых городов и исторических поселений, общественные территории - 22, в 14 парках Подмосковья будут установлены детские площадки и скейт-парки. Также новое мероприятие этого года - это скверы. У нас будет 19 скверов», - рассказал Хайкин в ходе доклада на заседании Мособлдумы.

Он добавил, что в этом году в Подмосковье стартуют работы в 19 лесопарках. Благоустройство в 10 из них завершат в 2022 году, в 9 — в 2023-м.

«Также программа по веломаршрутам, четыре пляжа у нас в этом году в рамках государственной программы, 10 каруселей», - добавил Хайкин.

Согласно презентации к докладу, в программу также вошли 17 территорий у ж/д станций, в том числе МЦД, три стелы воинской доблести и стела трудовой доблести в Ступине.