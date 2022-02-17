РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 202 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксирован 43 671 случай Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

4 065 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 908 666 случаев инфицирования. Скончалось 13 933 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 749 702 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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