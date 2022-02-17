РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Поставщики могут принять участие в закупках на установку детских игровых площадок в Подольске в текущем году, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В министерстве благоустройства Подмосковья прошло совещание по вопросу проведения совместной закупки по обустройству и установке детских игровых площадок на территории муниципальных образований региона в 2022 году. Были определены 6 ответственных кураторов: г. о. Подольск, Одинцовский г. о., Волоколамский г. о., г. о. Королев, Талдомский г. о. и г. о. Коломна.

Адресный перечень детских площадок для включения в госпрограмму МО «Формирование современной комфортной городской среды» сформирован по итогам голосования на портале «Добродел». Он предполагает установку площадок площадью 300 кв. м и 450 кв. м. Предельная стоимость обустройства и установки площадки площадью 300 кв. м - не более 5,3 млн. рублей и 450 кв. м. - не более 7,7 млн рублей.

Поставщики, обладающие опытом поставок соответствующих товаров, работ и услуг в срок до 18:00 18 февраля могут предоставить ценовую информацию в адрес кураторов (заказчиков), определенных в ходе совещания. Обратиться по данному вопросу в Подольске можно по e-mail: podolsk@adm.podolsk.ru.