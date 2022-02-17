РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. В Домодедове за сутки выявили 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 22 768 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 4 065 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 908 666 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 933 человека. Выздоровели и выписались 749 702 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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