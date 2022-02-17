РИАМО - 17 фев. Медики установили, что блогер Даня Милохин получил небольшое сотрясение мозга после ДТП с велосипедистом. Происшествие случилось в центре Москвы на Земляном Валу, сообщает Газета.ru.

ДТП произошло 15 февраля. Когда Милохин выходил из своего Maybach, велосипедист сбил его с ног. Блогер заявил, что врачи посоветовали ему соблюдать постельный режим.

«Все супер. Сказали, что у меня небольшое сотрясение мозга», – сказал Милохин.

Ранее он выложил фото с травмами от столкновения в своем Instagram-аккаунте.