РИАМО - 17 фев. С 2020 года налоговыми резидентами подмосковного Реутова стали 116 компаний, привлечено порядка 100 млн рублей дополнительных налогов, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«По результатам 2020 года к нам пришли 43 новые компании, объем дополнительных налогов за неполный год составил 13 млн рублей. А в 2021 году привлечено уже 86,6 млн рублей за счет 73 компаний», - сказал Каторов.

С 2020 года правительством Московской области введен новый стандарт работы - все компании должны быть зарегистрированы на той территории, где они осуществляют свою деятельность.

Так, крупные налоговые резиденты ООО «АВК» и ООО «Продфут-Сервис» открыли комплекс по производству питания для больниц на территории Реутовской мануфактуры. Было создано 160 новых рабочих мест. Комплекс площадью 9 тыс. кв. м ежесуточно производит более 60 тыс. готовых блюд комплексного питания. Продукция предприятий поставляется в более чем 60 учреждений здравоохранения Москвы и Московской области.

Кроме того, в Реутове осуществляет свою деятельность предприятие ООО «Коррус-Техникс», которое занимается поставками и сервисным обслуживанием дорожно-строительной техники. Налоги компании составляют 50 млн рублей в год.

Также на территории городского округа Реутов работают 5 дилерских центров ГК «Фаворит Моторс».