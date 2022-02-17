РИАМО - 17 фев. Депутаты Мособлдумы в двух чтениях поддержали законопроект об освобождении родителей детей-инвалидов от транспортного налога. Документу предстоит пройти третье чтение, передает корреспондент РИАМО.

«Главная цель данного законопроекта - предоставление дополнительных льгот семьям, имеющим детей-инвалидов. Предлагается освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей или другого законного представителя ребёнка-инвалида», - заявил председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы Тарас Ефимов.

Он отметил, что мощность двигателя автомобиля не должна превышать 200 лошадиных сил.

Законопроект в первом и втором чтении поддержали большинство депутатов. Над ним продолжат работу.