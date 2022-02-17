РИАМО - 17 фев. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон о снижении ставки по налогу на имущество для объектов газораспределения и газопотребления, созданных в рамках соцгазификации, передает корреспондент РИАМО.

Документ принят в целях поддержки газораспределительных организаций, участвующих в реализации программы социальной газификации в Подмосковье.

Принятым законом для газораспределительных организаций снижена ставка по налогу на имущество организаций на 1% (с 2,2%) в отношении объектов газораспределения и газопотребления, созданных в рамках мероприятий по социальной газификации населенных пунктов Московской области. Льгота определена на 2022 год.

Кроме того, для организаций, не учитывающих на балансе жилые помещения в качестве объектов основных средств, предусмотрено продление налоговой льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций в отношении указанных жилых помещений в течение года с даты принятия указанных объектов к бухгалтерскому учету.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.

Стало известно, какие задачи «Социальной газификации» выполнят в Подмосковье в 2022 году>>