РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. В Мытищинской городской клинической больнице проводят академические обходы пациентов, сообщается на сайте администрации горокруга.
Процедуры проходят во взрослом и детском отделениях МГКБ в рамках заключенного договора о сотрудничестве с ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
«В ходе осмотров коллективно разбираются наиболее тяжелые, необычные формы заболеваний. Принимаются решения о дальнейшем ведении пациента. Все это повышает качество оказания медицинской помощи», - сказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, доцент Антонина Плоскирева.
По словам заведующей взрослым инфекционным отделением МГКБ, врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук Жанеты Саркисовой, обходы оказывают помощь в лабораторных исследованиях.
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