«В ходе осмотров коллективно разбираются наиболее тяжелые, необычные формы заболеваний. Принимаются решения о дальнейшем ведении пациента. Все это повышает качество оказания медицинской помощи», - сказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, доцент Антонина Плоскирева.