РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Холодную воду отключили в четверг в ряде домов и учреждений на улицах Спортивной, Калинина, Свердлова и Граничной в подмосковной Балашихе, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 9:00 для проведения работ на ВНС №1-19 по адресу: г. о. Балашиха, ул. Спортивная, около д. 10 необходимо перекрыть подачу холодного водоснабжения.

Воды нет на ул. Спортивной, 10, 12, 15 и ЦТП №11/20; ул. Калинина, 1, 2, 2В; АТС на ул. Свердлова, 2.

Подвоз воды будет обеспечен по требованию.

Кроме того, с 9:30 для проведения внеплановой промывки водопроводной сети в мкрн Ольгино на ул. Граничной, 18 требуется временное прекращение подачи ХВС по указанному адресу.

В связи с проведением работ по промывке сетей холодного водоснабжения возможно временное изменение органолептических показателей и давления воды на ул. Граничной, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1 (детский сад) 24, 26, 28, 30.