РИАМО - 17 фев. В столице планируют реконструировать два административно-производственных корпуса, расположенных по адресу: Походный проезд, владение 4, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Внесение изменений в правила землепользования по данному участку согласовала Градостроительно-земельная комиссия Москвы под руководством мэра города Сергея Собянина.

Строения находятся на участке площадью 0,3 га. Их общая площадь составляет более 1,86 тыс. квадратных метров. После реконструкции поэтажная площадь корпусов превысит 3,5 тыс. квадратных метров.

«Инвестор намерен провести реконструкцию существующих строений. Планируется, что в дальнейшем здесь также могут разместиться офисы, рынки, магазины, кафе», - рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

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