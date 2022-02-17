РИАМО - 17 фев. Мособлдума сразу в 3 чтениях утвердила законопроект, по которому малообеспеченные семьи с детьми, одиноко проживающие пенсионеры, а также семьи, состоящие из пенсионеров, могут получить финансовую поддержку для проведения газа на свой участок, передает корреспондент РИАМО.

В регионе на эту меру поддержки могут рассчитывать более 1,5 тысяч семей. В бюджете региона на реализацию закона зарезервировано 250 млн рублей.

«Проектом закона устанавливается дополнительная мера поддержки по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов», - представила законопроект первый замминистра энергетики Московской области Ольга Роганова.

Она отметила, что данная мера поддержки предусматривает компенсацию, покрывающую 100% стоимости выполненных работ по подключению (технологическому присоединению) и (или) по проектированию сети газопотребления, стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования, а также стоимости услуг по установке прибора учета газа.

Кроме того, она покрывает стоимость услуг по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода индивидуального жилого дома, и (или) стоимости приобретения газоиспользующего оборудования, и (или) стоимости прибора учета газа (не более 80 085 рублей).

Такая мера поддержки будет предложена малообеспеченным семьям с детьми, одиноко проживающим пенсионерам, семьям, состоящим из пенсионеров, а также ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны проактивно при заключении договора.

Проект закона Московской области «О предоставлении дополнительной меры поддержки отдельных категорий граждан по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов в Московской области» поддержало большинство депутатов.