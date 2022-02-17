РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. За время пандемии в Красногорске выявили 49 251 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 424 - за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 908 666 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 4 065 - за последние сутки. Скончались 13 933 человека. Выздоровели и выписались 749 702 человека.

Мособлштаб рекомендует при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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