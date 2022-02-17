РИАМО - 17 фев. Мировой судья Москвы постановил признать компанию Google LLC виновной в предоставлении доступа к запрещенному контенту и назначить корпорации очередной штраф на сумму 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Постановление принял мировой судья судебного участка Таганского района Москвы.

Согласно постановлению суда, компания совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Корпорацию Google неоднократно штрафовали в России за подобные нарушения. В январе 2022 года размер штрафа составил 4 млн рублей, а в декабре 2021 года – 7,2 млрд рублей.