РИАМО - 17 фев. В городском округе Чехов 19 февраля пройдет очередной хоккейный матч уникальной серии «Выходи во двор», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На льду с командой местных жителей встретятся легендарные хоккеисты во главе с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым.

Встреча в Чехове станет шестой в серии. Знаменитые спортсмены уже провели матчи с жителями Королева, Черноголовки, Видного, Одинцовского округа и Красногорска. Серия «Выходи во двор» проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Матчи серии направлены на популяризацию любительского спорта и развитие спортивной инфраструктуры. Игры проходят на общедоступных хоккейных коробках.

В команде «Легенды хоккея» будут играть олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов, заслуженный мастер спорта России, один из лучших атакующих защитников за всю историю проведения чемпионатов России, вице-президент КХЛ Александр Гуськов, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира Александр Голиков. Тренер команды звезд – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Их соперниками станут местные жители. Кроме того, сменные звенья обеих команд будут сформированы из воспитанников хоккейных секций городского округа.

Комментатором матча выступит спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Перед встречей и по ее окончанию все желающие смогут принять участие в интересных конкурсах, выиграть памятные подарки и зарядиться положительными эмоциями.

Матч пройдет по адресу: Чехов, Советская площадь, д. №3. Сбор гостей запланирован на 11:00, а старт матча – на 12:00. Вход свободный.

«Приятно видеть, что с каждым новым матчем серии «Выходи во двор» к данному мероприятию проявляет интерес все больше жителей нашего региона. Уверена, благодаря активной поддержке населения, такие события станут нашей доброй традицией. Важно популяризировать массовое занятие спортом и дальше развивать спортивную инфраструктуру по всему Подмосковью», – заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Первый матч серии прошел 15 января в Красногорске, тогда встреча «Легенд хоккея» с местными жителями окончилась ничьей. Вторая игра прошла 22 января в Одинцовском округе, в ней «Легенды хоккея» одержали победу.

Третья встреча состоялась в Видном 19 января, в ней вновь не удалось выявить победителя – матч завершился с ничейным счетом. С таким же результатом закончился матч в Королеве 5 февраля. Наконец 12 февраля прошла последняя на данный момент игра серии – в этот день в Королеве «Легенды хоккея» победили команду местных жителей.

Чтобы сохранить шансы на победу в цикле, жителям необходимо попытаться выиграть в двух матчах.

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