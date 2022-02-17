РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Сотрудники «Мособлпожспаса» продолжают следить за безопасностью на 52 водоемах региона, спасатели Балашихи в ходе очередного патрулирования провели мониторинг толщины льда и посоветовали любителям подледного лова не выходить на водоемы в связи с оттепелью и соблюдать правила безопасности, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадима Беловошина, последние несколько дней в регионе наблюдалось потепление, температура воздуха держалась на плюсовых значениях, что привело в истончению льда, а также к изменению его структуры. Лед пропитался талой водой и стал рыхлым.

«Ночами столбик термометра опускается немного ниже нуля, однако прочности льда уже не будет. К тому же, синоптики обещают в ближайшие дни осадки в виде мокрого снега, и лед на водоемах продолжит разрушаться», – сказал Беловошин.

Он добавил, что в целях обеспечения безопасности на водных объектах спасатели напомнили рыбакам о способах самоспасения, рассказали, как можно помочь человеку, провалившемуся под лед, и раздали листовки с алгоритмом действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

«В ежедневных рейдах задействовано более 180 человек и около 50 единиц техники, но рыбаки должны осознавать риски при выходе на лед и понимать, что спасатели не окажутся за доли секунды на месте происшествия. Без ущерба для здоровья человек может находиться в ледяной воде совсем ограниченное время, а пребывание около 10 минут уже может оказаться смертельным», – заключил Беловошин.