РИАМО - 17 фев. В деревне Рассказовка поселения Внуковское планируется построить многофункциональный культурно-досуговый центр. Земля под застройку уже определена, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о внесении изменений в правила землепользования в отношении выбранной территории приняла рабочая группа ГЗК Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым.

«После внесения изменений в ПЗЗ на рассматриваемой территории площадью 0,76 га появится объект культурно-досуговой деятельности суммарной поэтажной площадью около 6 тыс. кв. метров», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Центр разместится недалеко от жилого района «Переделкино Ближнее». Средства на его возведение предусмотрены Адресной инвестиционной программой столицы.