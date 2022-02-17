РИАМО - 17 фев. Депутаты Мособлдумы приняли в целом закон, который предусматривает выплату многодетным семьям из регионального маткапитала и право использовать региональный маткапитал тем, кто не успел им воспользоваться, в том числе для газификации частных домов, передает корреспондент РИАМО.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается установить с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года возможность получения ежегодной выплаты семьями, имеющими сертификат на региональный материнский (семейный) капитал, воспитывающими четырех и более детей, а также семьями, имеющими троих детей, при условии, что третий ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023 года включительно.

«Такие семьи смогут получить денежный эквивалент данного сертификата в 50 тыс. рублей в первый год и 50 тыс. рублей во второй год», - рассказала на заседании Мособлдумы министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Она добавила, что законопроект также предлагает дополнить перечень направлений распоряжения средствами материнского капитала и дать возможность семьям Подмосковья получить компенсацию затрат на газификацию объектов индивидуального жилищного строительства.

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