РИАМО - 17 фев. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, не так давно объявившая о завершении карьеры, рассказала, что на сегодняшний день не так с биатлоном в России, сообщает Eurosport.

По мнению бывшей спортсменки, у россиян в этом виде спорта очень длинная скамейка запасных, нет суперлидера.

«Но есть большое количество людей, которые плюс-минус равны на среднем уровне. Это хороший уровень кубка IBU. Что мы и видим в последние лет 15. Вот и все», – отметила она.

Подчуфарова считает, что в России могут легко заменить одного спортсмена на другого, нет ценности единицы спортсмена.

«Как только ты отваливаешься, дальше разбираешься со своими проблемами сам», – добавила она.