РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Подольские волейболистки победили на первенстве Подмосковья и выступят на финальном этапе первенства России в марте, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

Игры финального тура первенства Московской области по волейболу «Детская лига» среди команд девушек 2007-2008 г. р. завершились 16 февраля. Команда СШОР «Пахра» Подольска одержала историческую победу.

Впервые команда из Подольска одержала победу. Под чутким руководством тренера Игоря Чутчева команда - Диана Рогова, Арина Исакова, Арина Шукалина, Мария Попкова, Елизавета Комарова, Екатерина Щербина, Анастасия Орешкина, Ксения Миронова, Анастасия Новикова, Полина Никишина и Елена Ковачевич - не оставила ни единого шанса в финальной стадии представительницам из Ногинска, Чехова, Люберец, Коломны и Одинцова.

Представительницы данной команды в марте отправятся защищать честь Московской области на финальный этап первенства России по волейболу в Нижний Новгород.