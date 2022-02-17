РИАМО - 17 фев. Правоохранители задержали неоднократно судимого 43-летнего жителя Волгоградской области. Он подозревается в совершении разбойных нападений на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что в вечернее время злоумышленник увидел одиноко идущую женщину со стороны железнодорожной станции в п. Некрасовское. Догнав гражданку в безлюдном месте, правонарушитель ударил ее несколько раз по голове, вырвал из рук сумку и скрылся», – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В сумке находились личные вещи, банковские карты и мобильный телефон потерпевшей. Спустя некоторое время в другом городе злоумышленник снял в банкомате 250 тыс. рублей, принадлежащих потерпевшей.

По факту происшествия следователем возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого удалось установить с помощью записей уличных камер видеонаблюдения.

По ориентировкам на вокзале в Воронежской области оперативники задержали мужчину. Правоохранителям он заявил, что украденные деньги собирался потратить на личные нужды.

Во время расследования уголовного дела полицейские установили причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории городского округа. Дмитровский городской суд принял решение заключить подозреваемого под стражу.