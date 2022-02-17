РИАМО - 17 фев. За минувшие сутки в Московской области были госпитализированы 629 Covid-пациентов. Это на 16,7% меньше показателя предыдущего дня (755), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в регионе было выявлено 4065 заражений коронавирусной инфекцией. Выздоровели 8027 пациентов, умер 31 человек.

С начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 908 666 случаев заболевания коронавирусом, побороли болезнь 749 702 человека. Жертвами инфекции стали 13 933 пациента.

Защититься от тяжелого протекания заболевания можно с помощью прививки. Вакцинация проводится бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.

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