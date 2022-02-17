РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Наталья Гречаная встретилась во флагманской школе №6 с директорами общеобразовательных учреждений. Об этом Гречаная сообщила в своем Instagram-аккаунте.

На встрече обсудили ряд вопросов. Полным ходом идет подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего образования. По словам Гречаной, период сдачи экзаменов всегда очень волнительный для детей и родителей. Поэтому основная задача - сделать этот процесс максимально комфортным и безопасным.

Гречаная добавила, что качество образования и перспективы его развития в округе и в регионе - также немаловажный вопрос. В Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева открываются новые большие школы, современные детские сады, запускаются интересные проекты, оказываются меры поддержки. Так, с этого года учителя и воспитатели будут получать надбавку к зарплате в размере 5 тыс. рублей, младшие воспитатели и нянечки - 2,5 тыс. рублей.

По ее словам, общая задача - сделать процесс обучения для школьников как можно более благоприятным и продуктивным, а трудовые будни педагогов - комфортными.