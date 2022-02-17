РИАМО - 17 фев. За прошедшие сутки в России госпитализировали 18 090 человек, заразившихся коронавирусом, это на 7,6% меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб.

Так, в Москве госпитализировали 955 Covid-пациентов, в Санкт-Петербурге – 698, в Краснодарском крае – 657, в Подмосковье – 629, в Свердловской области – 607, в Красноярском крае – 536, в Челябинской области – 528, в Нижегородской – 442.

За сутки в стране выявили 180 622 новых случая коронавируса. Выздоровели еще 185 082 пациента, скончались 790 заболевших.

За весь период пандемии в РФ выявили 14 840 502 случая инфицирования. Вылечились 11 828 475 человек, скончались 343 173 пациента.