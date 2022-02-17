РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. В городском округе Мытищи состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребрынка муниципалитета.

Это первое заседание в текущем году. Встреча проводилась в режиме видеоконференцсвязи.

Заседание прошло под председательством заместителя главы администрации Мытищ Ивана Харькова. Обсуждали формирование и разработку новой схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории округа.

Также обсудили перспективы и планы развития потребительского рынка и услуг на предстоящий период.