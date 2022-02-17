РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 фев. Продукция предприятия из Королева «Калининградхлеб» завоевала золотую медаль XXIX международной выставки «Продэкспо-2022», сообщается в Instagram-аккаунте ООО «Калининградхлеб».

Предприятие приняло участие в выставке «Продэкспо-2022», которая проходила в Москве с 7 по 11 февраля. Свою продукцию оно представляло на конкурсах в рамках выставки.

Один из дипломов конкурса «Выбор сетей» получил хлеб «Шотландский», а золотую медаль конкурса «Инновационный продукт» завоевали вафельки «Петтини» гречневые.

На предприятии отмечают, что награда - это результат огромного ежедневного труда всего коллектива.