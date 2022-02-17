РИАМО - 17 фев. Жители столицы смогут наблюдать самую большую в 2022 году полную Луну вечером 13 июля, сообщила РИАМО руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Суперлуние - это явление, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км, то есть совпадение полнолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

«Самые крупные на небе полнолуния 2022 года наблюдаем в июне и июле, но наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем - явление суперлуния - произойдет 13 июля», - сказала Кошман.

Она отметила, что Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли 13 июля в 12:04, при этом само полнолуние наступит через 9,5 часов - в 21:37.

Дарья Сосульникова