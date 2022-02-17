РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Благоустройство озера Торфяное в поселке Нахабино подмосковного Красногорска могут провести в 2024 году, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

В своем Instagram-аккаунте Волков отметил, что жители Торфяного переулка в поселке Нахабино обратились к нему с просьбой ограничить движение грузового транспорта в жилой зоне, оно создает неудобство и опасные ситуации для пешеходов.

Руководитель муниципалитета поручил профильным специалистам выехать на место и проработать разные варианты организации движения транспорта и пешеходов в переулке.

«Еще одна просьба - воплотить в жизнь проект благоустройства озера Торфяное. Его реализация намечена на 2024 год», - добавил Волков.