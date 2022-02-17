РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Реку Нахабинку в поселке Нахабино подмосковного Красногорска расчистят в нынешнем году, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

В своем Instagram-аккаунте Волков написал, что во время личного приема граждан к нему обратилась жительница поселка Нахабино, обеспокоенная состоянием реки Нахабинки, которая постепенно зарастает.

«В этом году будет проведена расчистка водоема», - сказал Волков.

Малая река Нахабинка, по одной версии, является притоком реки Грязевы, которая, в свою очередь, впадает в реку Истру. По другим данным, Нахабинка является левым притоком Истры.