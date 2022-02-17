РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Ряд улиц в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска остался без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

Перекрыто ХВС в микрорайоне Опалиха - на улицах Чапаева (до Опалиховской гимназии), Широкая, Оптиков, Лермонтова, Свердлова, в Широком и Физкультурном переулках. Причиной стала утечка на водопроводе.

Восстановительные работы проводит аварийная бригада ООО «ТНК».